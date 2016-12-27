Поставщики

Британский продуктовый онлайн ритейлер «Ocado» автоматизирует свой склад с помощью роботов, искусственного интеллекта, чтобы как можно быстрей доставить зака...
В следующем году согласно плану деятельности управления Роскомнадзора по ЦФО будут осуществлены плановые проверки Сбербанка, сотовых операторов «МегаФона», «...
ГК ЦФТ завершила перевод инфраструктуры устройств самообслуживания банка «Восточный» под централизованное управление облачной платформы SaaS-сервиса «Управле...
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев: «Полицейские задержали пятерых приезжих из Закавказья по подозрению в хищении...
По данным исследовательский компании «Zion Market Research» объем мирового рынка технологий самообслуживания достигнет $37.75 млрд долларов к 2021 году и пок...
Российские разработчики технологий процессинга изображений и глубокого машинного обучения, компании Smart Engines и SMTDP Tech, объявили о начале сотрудничес...
По данным исследовательский компании «Zion Market Research» объем мирового рынка технологий самообслуживания достигнет $37.75 млрд долларов к 2021 году и пок...
На выставке CES 2017 в Лас-Вегасе представители южнокорейской компании LG представили робота помощника для аэропортов «Airport Guide Robot».
В Лондоне бренд M&M's представил анимационную 3D digital signage проекцию в витрине магазина на Leicester Square. В проекте использовалась привлекающая в...
Американская компания «Aguavida Premium Water» из Лос-Анжелеса, установила вендинг автомат по розливу щелочной воды в обмен на твитт или пост в Facebook.
Корпорация Microsoft заинтересована в поиске новых возможностей для роста компании. После запуска проектов виртуальной и дополнительной реальности, компания ...
Пассажиры «EVA Air» теперь смогут взаимодействовать с роботом Pepper для получения информации о вылетах, прогнозах погоды и предложениях авиаперевозчика