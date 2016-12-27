Поставщики

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Сенсорные киоски

Киоски самообслуживания могут стать новым каналом продаж и рекламы для компании Samsung

Сегодня
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Роботы

Первый аптечный робот будет запущен в больнице Дубая

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Сенсорные киоски

«Росатом» представил мультимедийную и интерактивную экспозицию на выставке в Индии

Сегодня
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Банки и банкоматы

Индия может отказать от банкоматов к 2020 году

13 Января
168

Устройства самообслуживания

Крупнейшая в Алтае библиотека автоматизирует свою работу

13 Января
159

Программное обеспечение

FireEye обнаружил модифицированный ATM зловред Ploutus-D для атак на банкоматы

13 Января
145

Банки и банкоматы

Почта Банк удвоит свою сеть устройств самообслуживания в 2017 году

13 Января
151

Сенсорные киоски

Elo объединит mPOS терминал и сенсорный киоск для самостоятельных заказов в одно устройство

12 Января
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Программное обеспечение

Компания «NCR» является крупнейшим в мире поставщиком POS программного обеспечения

12 Января
315

Прием платежей

С 1 марта паркоматы Краснодара перейдут на безналичный расчет

12 Января
189

Сенсорные киоски

Posiflex дебютирует на выставке NRF 2017 с сенсорными киосками и POS терминалами

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​Распродажа POS-мониторов ET1517L
11 Января
​Глобальное обновление линейки депозитных машин TouchPlat
11 Января
Предпроцессинг представил отчет о 2-й блокчейн и биткоин конференции Blockchain & Bitcoin Conference Russia
10 Января
Smart Engines и SMTDP Tech представят решение по распознаванию документов и выявлению подделок
9 Января
В системе процессинга Предпроцессинг подключен доступный купюроприемник BV-20
7 Января

Ритейл

Последнее
Киоски самообслуживания могут стать новым каналом продаж и рекламы для компании Samsung
16 Января, 00:10
71

Киоски самообслуживания могут стать новым каналом продаж и рекламы для компании Samsung

Samsung, инновационный лидер в области потребительской электроники, мобильных устройств и корпоративных решений, представил совместный проект с компанией «iQ...

Платежные системы

Последнее
Роскомнадзор в 2017 году проверит QIWI на предмет соблюдения закона о персональных данных
30 Декабря 2016, 13:00
645

Роскомнадзор в 2017 году проверит QIWI на предмет соблюдения закона о персональных данных

В следующем году согласно плану деятельности управления Роскомнадзора по ЦФО будут осуществлены плановые проверки Сбербанка, сотовых операторов «МегаФона», «...

Банки и банкоматы

Последнее
Индия может отказать от банкоматов к 2020 году
16 Января, 17:10
4

Индия может отказать от банкоматов к 2020 году

К 2020 году в Индии могут полностью исчезнуть банкоматы. Индийский власти реализовывать программу по переходу на безналичные расчеты. Первыми шагами властей ...

Платежные терминалы

Последнее
В Москве задержаны подозреваемые в хищении платежных терминалов
30 Декабря 2016, 13:33
670

В Москве задержаны подозреваемые в хищении платежных терминалов

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев: «Полицейские задержали пятерых приезжих из Закавказья по подозрению в хищении...

Сенсорные киоски

Последнее
«Росатом» представил мультимедийную и интерактивную экспозицию на выставке в Индии
16 Января, 17:22
5

«Росатом» представил мультимедийную и интерактивную экспозицию на выставке в Индии

Госкорпорация «Росатом» представила свои технологии и проекты на VIII Международном экономическом форуме Vibrant Gujarat Global Summit («Энергичный Гуджарат»...

Программное обеспечение

Последнее
FireEye обнаружил модифицированный ATM зловред Ploutus-D для атак на банкоматы
13 Января, 17:22
159

FireEye обнаружил модифицированный ATM зловред Ploutus-D для атак на банкоматы

Эксперты по информационной безопасности компании «FireEye» обнаружили модифицированный зловред Ploutus-D, который может быть использован для атак на банкомат...

Устройства самообслуживания

Последнее
Крупнейшая в Алтае библиотека автоматизирует свою работу
13 Января, 16:37
168

Крупнейшая в Алтае библиотека автоматизирует свою работу

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, являющаяся крупнейшим культурным и просветительским центром на Алтае, успешно завершила...

Транспорт

Последнее
С 1 марта паркоматы Краснодара перейдут на безналичный расчет
12 Января, 17:45
315

С 1 марта паркоматы Краснодара перейдут на безналичный расчет

Краснодарские власти провели статистический анализ оплаты муниципальных парковок и приняли решение о переходе на безналичную оплату с 1 марта 2017 года.

Digital signage

Последнее
Киоски самообслуживания могут стать новым каналом продаж и рекламы для компании Samsung
16 Января, 00:10
71

Киоски самообслуживания могут стать новым каналом продаж и рекламы для компании Samsung

Samsung, инновационный лидер в области потребительской электроники, мобильных устройств и корпоративных решений, представил совместный проект с компанией «iQ...

Вендинг

Последнее
Berg Insight: 3,6 млн. вендинг автоматов будут подключены к Интернету к 2020 году
10 Января, 00:13
321

Berg Insight: 3,6 млн. вендинг автоматов будут подключены к Интернету к 2020 году

Консалтинговая компания «Berg Insight» представила анализ мирового рынка телеметрии и безналичной оплаты для вендинг автоматов.

Iot

Последнее
Intel анонсировал микрокомпьютеры для инфокиосков, digital signage, вендинг и IoT устройств
10 Января, 00:24
326

Intel анонсировал микрокомпьютеры для инфокиосков, digital signage, вендинг и IoT устройств

Компания Intel на проходящей в Лас-Вегасе выставке выставки CES 2017 представила решение для IoT устройств, информационных киосков, digital signage экранов и...

Роботы

Последнее
Первый аптечный робот будет запущен в больнице Дубая
16 Января, 00:05
45

Первый аптечный робот будет запущен в больнице Дубая

В Дубае открылась первая роботизированная смарт аптека, которая автоматически выдает выписанные врачом лекарственные препараты. Установленный в больнице Раши...