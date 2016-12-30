Поставщики

При высоких темпах экономического роста, общее использование наличных денежных средств, как ожидают аналитики PYMNTS.com, увеличится до $3,5 трлн к 2020 году...
В Тбилиси почтовые операторы стран СНГ достигли договоренности о внедрении системы международных денежных переводов под коллективным товарным знаком Всемирно...
Сотрудник департамента денежного обращения ЦБ Узбекистана Фахриддин Бобоев сообщил, Центробанк предпринимает ряд мер по урегулированию на сегодняшний день пр...
В новогодние праздники крымчане установили рекорд по объемам безналичных расчетов в сети терминалов и банкоматов Российского национального коммерческо...
По данным исследования консалтинговой компании «Transparency Market Research» объем мирового рынка киосков самообслуживания в 2015 году оценивался $12.2 млрд...
NPS - одно из первых терминальных ПО, в котором реализована поддержка фискальных регистраторов нового типа в соответствии с требованиями федерального закона ...
Одним из направлений работы ГК «Баркод системс» является развитие технологии самообслуживания Robobar, которая позволяет посетителям заведений самостоятельно...
Московский метрополитен планирует 2017 году закупить 600 новых билетных автоматов. Эти данные отражаются в документации по закупке, размещенной на портале Ед...
Некоммерческая австралийская организация «Surf Life Saving Australia» (SLSA), которая проводит образовательную и аварийно-спасательная работу на пляжах Австр...
Минфин и Минпромторг поддержали запрет вендинг автоматов, торгующих аптечными настойками и спиртосодержащими лосьонами. Законопроект может быть принят в март...
Бостонская консалтинговая группа (Boston Consulting Group) представила свой анализ и прогнозы рынка Интернета вещей (IoT). Аналитики прогнозируют, что к 2020...
Американский стартап «Cafe X» запускает в торговом центре «Metreon» в Сан-Франциско роботизированный кофе киоск. Клиенты могут самостоятельно с помощью мобил...