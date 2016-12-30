Поставщики

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Устройства самообслуживания

Автоматизированные системы сдачи багажа сэкономили авиаотрасли $22 млрд за 9 лет

Сегодня
85

Банки и банкоматы

ЦБ Узбекистана планирует закупить 1000 банкоматов и 2000 информационных киосков в 2017 году

Сегодня
63

Вендинг

В Москве появился первый вендинг автомат Socks Box по продаже носков

Вчера
74

Digital signage

В Австралии установили digital экраны с возможность безналичных пожертвований

Вчера
79

Платежные системы

Авиакомпания Finnair внедряет на борту рейса Шанхай-Хельсинки оплату с помощью Alipay

Вчера
102

Роботы

Сбербанк будет управлять роботами с помощью IT-платформы на базе блокчейн технологии

Вчера
97

Ритейл

Ритейлер Wal-Mart совместно с платформой CarSaver установят киоски с предложениями о продаже машин

24 Января
162

Транспорт

Биометрические киоски внедрили в катарском аэропорту Хамад

24 Января
158

Почтоматы

Системы самообслуживания появятся в реконструированном латвийском автовокзале в Каунасе

24 Января
146

Сенсорные киоски

Терминал электронной очереди установили в кировской детской поликлинике №3

24 Января
146

Паркоматы

Паркоматы Алматы будут принимать наличные деньги

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Сенсорные Системы: новый IDS монитор уже в продаже!
23 Января
Smart Engines выпустила iOS-приложение для распознавания идентификационных документов
20 Января
​Распродажа POS-мониторов ET1517L
11 Января
​Глобальное обновление линейки депозитных машин TouchPlat
11 Января
Предпроцессинг представил отчет о 2-й блокчейн и биткоин конференции Blockchain & Bitcoin Conference Russia
10 Января

Ритейл

Последнее
Ритейлер Wal-Mart совместно с платформой CarSaver установят киоски с предложениями о продаже машин
25 Января, 00:04
97

Ритейлер Wal-Mart совместно с платформой CarSaver установят киоски с предложениями о продаже машин

Американский ритейлер «Wal-Mart» входит в автомобильный бизнес, установив в своих супермаркетах в США сенсорные киоски по продаже автомобилей, которые работа...

Платежные системы

Последнее
Авиакомпания Finnair внедряет на борту рейса Шанхай-Хельсинки оплату с помощью Alipay
25 Января, 14:32
79

Авиакомпания Finnair внедряет на борту рейса Шанхай-Хельсинки оплату с помощью Alipay

«Finnair» станет первой авиакомпанией в мире, которая запустит оплату через платежную систему Alipay на борту своего рейса Хельсинки-Шанхай с 27 января 2017 ...

Банки и банкоматы

Последнее
ЦБ Узбекистана планирует закупить 1000 банкоматов и 2000 информационных киосков в 2017 году
26 Января, 02:43
85

ЦБ Узбекистана планирует закупить 1000 банкоматов и 2000 информационных киосков в 2017 году

Сотрудник департамента денежного обращения ЦБ Узбекистана Фахриддин Бобоев сообщил, Центробанк предпринимает ряд мер по урегулированию на сегодняшний день пр...

Платежные терминалы

Последнее
Жители Крыма на праздниках сняли в банкоматах РНКБ 1,52 млрд рублей
18 Января, 00:07
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Жители Крыма на праздниках сняли в банкоматах РНКБ 1,52 млрд рублей

В новогодние праздники крымчане установили рекорд по объемам безналичных расчетов в сети терминалов и банкоматов Российского на­ци­о­наль­ного ком­мер­чес­ко...

Сенсорные киоски

Последнее
Терминал электронной очереди установили в кировской детской поликлинике №3
24 Января, 00:05
146

Терминал электронной очереди установили в кировской детской поликлинике №3

В Детском клиническом консультативно-диагностическом центре города Кирова внедрены современные информационные технологии.

Программное обеспечение

Последнее
Интеграция всей линейки диспенсеров наличности Puloon LCDM в устройствах на базе Pay-logic
23 Января, 11:00
166

Интеграция всей линейки диспенсеров наличности Puloon LCDM в устройствах на базе Pay-logic

Терминальное устройство включает ряд основных компонентов, одним из которых выступает диспенсер наличных купюр. Обязательные требования, предъявляемые к данн...

Устройства самообслуживания

Последнее
Автоматизированные системы сдачи багажа сэкономили авиаотрасли $22 млрд за 9 лет
26 Января, 08:52
50

Автоматизированные системы сдачи багажа сэкономили авиаотрасли $22 млрд за 9 лет

Технологии обработки багажа пассажиров авиакомпаний за последние 10 лет развивались стремительными темпами, позволяя авиакомпаниям экономить значительные сре...

Транспорт

Последнее
Автоматизированные системы сдачи багажа сэкономили авиаотрасли $22 млрд за 9 лет
26 Января, 08:52
50

Автоматизированные системы сдачи багажа сэкономили авиаотрасли $22 млрд за 9 лет

Технологии обработки багажа пассажиров авиакомпаний за последние 10 лет развивались стремительными темпами, позволяя авиакомпаниям экономить значительные сре...

Digital signage

Последнее
В Австралии установили digital экраны с возможность безналичных пожертвований
25 Января, 15:40
74

В Австралии установили digital экраны с возможность безналичных пожертвований

Некоммерческая австралийская организация «Surf Life Saving Australia» (SLSA), которая проводит образовательную и аварийно-спасательная работу на пляжах Австр...

Вендинг

Последнее
В Москве появился первый вендинг автомат Socks Box по продаже носков
26 Января, 00:04
63

В Москве появился первый вендинг автомат Socks Box по продаже носков

На дизайн-заводе «Флакон» появился необычный вендинговый автомат, который вместо снеков и газированных напитков продает носки.

Iot

Последнее
Intel анонсировал микрокомпьютеры для инфокиосков, digital signage, вендинг и IoT устройств
10 Января, 00:24
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Intel анонсировал микрокомпьютеры для инфокиосков, digital signage, вендинг и IoT устройств

Компания Intel на проходящей в Лас-Вегасе выставке выставки CES 2017 представила решение для IoT устройств, информационных киосков, digital signage экранов и...

Роботы

Последнее
Сбербанк будет управлять роботами с помощью IT-платформы на базе блокчейн технологии
25 Января, 09:34
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Сбербанк будет управлять роботами с помощью IT-платформы на базе блокчейн технологии

Сбербанк может в будущем создать отдельное подразделение для работы с роботами и их финансового обслуживания, об этом рассказал на лекции «Погружение в блокч...