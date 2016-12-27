Поставщики

Сегодня
83

Сенсорные киоски

Мировой рынок технологий самообслуживания достигнет $37.75 млрд к 2021 году

Сегодня
18

Программное обеспечение

Smart Engines и SMTDP Tech представят решение по распознаванию документов и выявлению подделок

Сегодня
131

Ритейл

Продуктовый онлайн ритейлер «Ocado» автоматизирует склад с помощью роботов

Сегодня
74

Роботы

Компания LG разработала роботов консультантов для аэропортов

Сегодня
97

Iot

IoT может стать ключевым драйвером роста доходов компаний IBM и Microsoft

Сегодня
75

Роботы

Авиакомпания «EVA Air» внедряет роботизированное обслуживание клиентов в аэропортах Суншань и Таоюань

30 Декабря 2016
513

Устройства самообслуживания

Мировой рынок киосков самообслуживания для аэропортов может достигнуть $ 815,1 млн к 2022 году

30 Декабря 2016
512

Платежные системы

Роскомнадзор в 2017 году проверит QIWI на предмет соблюдения закона о персональных данных

30 Декабря 2016
493

Платежные терминалы

В Москве задержаны подозреваемые в хищении платежных терминалов

30 Декабря 2016
499

Транспорт

Мобильные киоски саморегистрации пассажиров внедрили в Аэропорту Окленда в Новой Зеландии

6 Января
504

Вендинг

Вендинг автомат бесплатно раздает щелочную воду в обмен на сообщения в социальных сетях

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Новости

В системе процессинга Предпроцессинг подключен доступный купюроприемник BV-20
7 Января
Система платежей «Quickpay» поздравляет партнеров и клиентов с наступающими праздниками!
30 Декабря 2016
Новый терминальный интерфейс Payberry
26 Декабря 2016
Новая модель сейфа I класса успешно прошла сертификацию
23 Декабря 2016
Киоски SMART TABLE — новый стандарт интерактивных устройств
23 Декабря 2016

Ритейл

Последнее
Продуктовый онлайн ритейлер «Ocado» автоматизирует склад с помощью роботов
9 Января, 00:04
131

Продуктовый онлайн ритейлер «Ocado» автоматизирует склад с помощью роботов

Британский продуктовый онлайн ритейлер «Ocado» автоматизирует свой склад с помощью роботов, искусственного интеллекта, чтобы как можно быстрей доставить зака...

Платежные системы

Последнее
Роскомнадзор в 2017 году проверит QIWI на предмет соблюдения закона о персональных данных
30 Декабря 2016, 13:00
512

Роскомнадзор в 2017 году проверит QIWI на предмет соблюдения закона о персональных данных

В следующем году согласно плану деятельности управления Роскомнадзора по ЦФО будут осуществлены плановые проверки Сбербанка, сотовых операторов «МегаФона», «...

Банки и банкоматы

Последнее
Инфраструктура сети устройств самообслуживания банка «Восточный» переведена на облачную платформу
27 Декабря 2016, 14:13
594

Инфраструктура сети устройств самообслуживания банка «Восточный» переведена на облачную платформу

ГК ЦФТ завершила перевод инфраструктуры устройств самообслуживания банка «Восточный» под централизованное управление облачной платформы SaaS-сервиса «Управле...

Платежные терминалы

Последнее
В Москве задержаны подозреваемые в хищении платежных терминалов
30 Декабря 2016, 13:33
493

В Москве задержаны подозреваемые в хищении платежных терминалов

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев: «Полицейские задержали пятерых приезжих из Закавказья по подозрению в хищении...

Сенсорные киоски

Последнее
Мировой рынок технологий самообслуживания достигнет $37.75 млрд к 2021 году
9 Января, 00:07
83

Мировой рынок технологий самообслуживания достигнет $37.75 млрд к 2021 году

По данным исследовательский компании «Zion Market Research» объем мирового рынка технологий самообслуживания достигнет $37.75 млрд долларов к 2021 году и пок...

Программное обеспечение

Последнее
Smart Engines и SMTDP Tech представят решение по распознаванию документов и выявлению подделок
9 Января, 14:15
18

Smart Engines и SMTDP Tech представят решение по распознаванию документов и выявлению подделок

Российские разработчики технологий процессинга изображений и глубокого машинного обучения, компании Smart Engines и SMTDP Tech, объявили о начале сотрудничес...

Устройства самообслуживания

Последнее
Мировой рынок технологий самообслуживания достигнет $37.75 млрд к 2021 году
9 Января, 00:07
83

Мировой рынок технологий самообслуживания достигнет $37.75 млрд к 2021 году

По данным исследовательский компании «Zion Market Research» объем мирового рынка технологий самообслуживания достигнет $37.75 млрд долларов к 2021 году и пок...

Транспорт

Последнее
Компания LG разработала роботов консультантов для аэропортов
9 Января, 00:09
74

Компания LG разработала роботов консультантов для аэропортов

На выставке CES 2017 в Лас-Вегасе представители южнокорейской компании LG представили робота помощника для аэропортов «Airport Guide Robot».

Digital signage

Последнее
M&M
19 Декабря 2016, 10:46
515

M&M's представил в Лондоне анимированный digital signage проект

В Лондоне бренд M&M's представил анимационную 3D digital signage проекцию в витрине магазина на Leicester Square. В проекте использовалась привлекающая в...

Вендинг

Последнее
Вендинг автомат бесплатно раздает щелочную воду в обмен на сообщения в социальных сетях
6 Января, 20:47
504

Вендинг автомат бесплатно раздает щелочную воду в обмен на сообщения в социальных сетях

Американская компания «Aguavida Premium Water» из Лос-Анжелеса, установила вендинг автомат по розливу щелочной воды в обмен на твитт или пост в Facebook.

Iot

Последнее
IoT может стать ключевым драйвером роста доходов компаний IBM и Microsoft
9 Января, 00:03
97

IoT может стать ключевым драйвером роста доходов компаний IBM и Microsoft

Корпорация Microsoft заинтересована в поиске новых возможностей для роста компании. После запуска проектов виртуальной и дополнительной реальности, компания ...

Роботы

Последнее
Авиакомпания «EVA Air» внедряет роботизированное обслуживание клиентов в аэропортах Суншань и Таоюань
9 Января, 00:10
75

Авиакомпания «EVA Air» внедряет роботизированное обслуживание клиентов в аэропортах Суншань и Таоюань

Пассажиры «EVA Air» теперь смогут взаимодействовать с роботом Pepper для получения информации о вылетах, прогнозах погоды и предложениях авиаперевозчика