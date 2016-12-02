Поставщики

Крупнейшая розничная сеть «АШАН Ритейл Россия», входящая в российское подразделение «Auchan Retail», 24 декабря 2016 года открыла новый гипермаркет «Наша Рад...
В следующем году согласно плану деятельности управления Роскомнадзора по ЦФО будут осуществлены плановые проверки Сбербанка, сотовых операторов «МегаФона», «...
ГК ЦФТ завершила перевод инфраструктуры устройств самообслуживания банка «Восточный» под централизованное управление облачной платформы SaaS-сервиса «Управле...
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев: «Полицейские задержали пятерых приезжих из Закавказья по подозрению в хищении...
Китайский поисковый гигант Baidu в сотрудничестве с фаст-фуд сетью KFC открыли в Пекине новый «умный ресторан», который использует в интерактивных киосках си...
ГК ЦФТ завершила перевод инфраструктуры устройств самообслуживания банка «Восточный» под централизованное управление облачной платформы SaaS-сервиса «Управле...
По прогнозам аналитиков глобальный рынок киосков самообслуживания для аэропортов будет расти среднегодовыми темпами на уровне 16,1% в период с 2015 по 2022 г...
Международный новозеландский аэропорт Окленда расширил свою инфраструктуру с помощью автономных мобильных киосков самостоятельной регистрации пассажиров, ожи...
В Лондоне бренд M&M's представил анимационную 3D digital signage проекцию в витрине магазина на Leicester Square. В проекте использовалась привлекающая в...
Американская компания «Aguavida Premium Water» из Лос-Анжелеса, установила вендинг автомат по розливу щелочной воды в обмен на твитт или пост в Facebook.
По данным консалтинговой компании «ABI Research» к концу 2016 году количество подключенных вендинг автоматов составит более 10 миллионов единиц, и по прогноз...
Пермский производитель роботов «Promobot» заключил контракты на поставку Проботов версий V2 и V3 с зарубежными компаниями из Чили и Испании.