Поставщики

3 Февраля
186

Транспорт

Столичный метрополитен закупит 600 билетных автоматов за 975,8 млн рублей

3 Февраля
185

Государственный сектор

Мининфоком Узбекистана установит 250 инфоматов госуслуг

3 Февраля
92

Устройства самообслуживания

Группа компаний «Баркод системс» стала партнером интернет издания KIOSKSOFT.RU

2 Февраля
175

Платежные системы

Почтовые операторы СНГ создают единую почтовую платежную систему PosTransfer

2 Февраля
219

Сенсорные киоски

Рынок киосков самообслуживания достигнет $30,8 млрд к 2024 года

2 Февраля
190

Устройства самообслуживания

Robobar - современная система самообслуживания для баров и ресторанов

2 Февраля
182

Вендинг

Алкоматы могут запретить уже к лету 2017 года

1 Февраля
234

Сенсорные киоски

Крым получил первую автоматизированную библиотечную систему самообслуживания

1 Февраля
219

Устройства самообслуживания

Ж/д вокзалы Самары и Саранска оборудовали терминалами для зарядки телефонов

1 Февраля
245

Вендинг

Роботизированный кофе киоск открывается в Сан-Франциско

1 Февраля
200

Паркоматы

Паркоматы появятся на улицах Новороссийска

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TouchPlat предлагает клиентам платформу Addreality для управления интерактивной рекламой
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Компания Сенсорные Системы: кейс по разработке и поставке программного комплекса
2 Февраля
Сенсорные Системы: новый IDS монитор уже в продаже!
23 Января
Smart Engines выпустила iOS-приложение для распознавания идентификационных документов
20 Января
​Распродажа POS-мониторов ET1517L
11 Января

Ритейл

Последнее
В Америке ближайшие годы могут стать переломными для наличных денег
30 Января, 11:07
318

В Америке ближайшие годы могут стать переломными для наличных денег

При высоких темпах экономического роста, общее использование наличных денежных средств, как ожидают аналитики PYMNTS.com, увеличится до $3,5 трлн к 2020 году...

Платежные системы

Последнее
Почтовые операторы СНГ создают единую почтовую платежную систему PosTransfer
2 Февраля, 14:40
175

Почтовые операторы СНГ создают единую почтовую платежную систему PosTransfer

В Тбилиси почтовые операторы стран СНГ достигли договоренности о внедрении системы международных денежных переводов под коллективным товарным знаком Всемирно...

Банки и банкоматы

Последнее
ЦБ Узбекистана планирует закупить 1000 банкоматов и 2000 информационных киосков в 2017 году
26 Января, 02:43
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ЦБ Узбекистана планирует закупить 1000 банкоматов и 2000 информационных киосков в 2017 году

Сотрудник департамента денежного обращения ЦБ Узбекистана Фахриддин Бобоев сообщил, Центробанк предпринимает ряд мер по урегулированию на сегодняшний день пр...

Платежные терминалы

Последнее
Жители Крыма на праздниках сняли в банкоматах РНКБ 1,52 млрд рублей
18 Января, 00:07
352

Жители Крыма на праздниках сняли в банкоматах РНКБ 1,52 млрд рублей

В новогодние праздники крымчане установили рекорд по объемам безналичных расчетов в сети терминалов и банкоматов Российского на­ци­о­наль­ного ком­мер­чес­ко...

Сенсорные киоски

Последнее
Рынок киосков самообслуживания достигнет $30,8 млрд к 2024 года
2 Февраля, 00:03
219

Рынок киосков самообслуживания достигнет $30,8 млрд к 2024 года

По данным исследования консалтинговой компании «Transparency Market Research» объем мирового рынка киосков самообслуживания в 2015 году оценивался $12.2 млрд...

Программное обеспечение

Последнее
NPS реализовал поддержку on-line фискальных регистраторов
30 Января, 14:15
326

NPS реализовал поддержку on-line фискальных регистраторов

NPS - одно из первых терминальных ПО, в котором реализована поддержка фискальных регистраторов нового типа в соответствии с требованиями федерального закона ...

Устройства самообслуживания

Последнее
Группа компаний «Баркод системс» стала партнером интернет издания KIOSKSOFT.RU
3 Февраля, 07:55
92

Группа компаний «Баркод системс» стала партнером интернет издания KIOSKSOFT.RU

Одним из направлений работы ГК «Баркод системс» является развитие технологии самообслуживания Robobar, которая позволяет посетителям заведений самостоятельно...

Транспорт

Последнее
Столичный метрополитен закупит 600 билетных автоматов за 975,8 млн рублей
3 Февраля, 00:01
186

Столичный метрополитен закупит 600 билетных автоматов за 975,8 млн рублей

Московский метрополитен планирует 2017 году закупить 600 новых билетных автоматов. Эти данные отражаются в документации по закупке, размещенной на портале Ед...

Digital signage

Последнее
В Австралии установили digital экраны с возможность безналичных пожертвований
25 Января, 15:40
308

В Австралии установили digital экраны с возможность безналичных пожертвований

Некоммерческая австралийская организация «Surf Life Saving Australia» (SLSA), которая проводит образовательную и аварийно-спасательная работу на пляжах Австр...

Вендинг

Последнее
Алкоматы могут запретить уже к лету 2017 года
2 Февраля, 08:20
182

Алкоматы могут запретить уже к лету 2017 года

Минфин и Минпромторг поддержали запрет вендинг автоматов, торгующих аптечными настойками и спиртосодержащими лосьонами. Законопроект может быть принят в март...

Iot

Последнее
Рынок Интернета Вещей достигнет $267 млрд к 2020 году
31 Января, 09:57
323

Рынок Интернета Вещей достигнет $267 млрд к 2020 году

Бостонская консалтинговая группа (Boston Consulting Group) представила свой анализ и прогнозы рынка Интернета вещей (IoT). Аналитики прогнозируют, что к 2020...

Роботы

Последнее
Роботизированный кофе киоск открывается в Сан-Франциско
1 Февраля, 00:15
245

Роботизированный кофе киоск открывается в Сан-Франциско

Американский стартап «Cafe X» запускает в торговом центре «Metreon» в Сан-Франциско роботизированный кофе киоск. Клиенты могут самостоятельно с помощью мобил...