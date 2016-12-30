Поставщики

Американский ритейлер «Wal-Mart» входит в автомобильный бизнес, установив в своих супермаркетах в США сенсорные киоски по продаже автомобилей, которые работа...
«Finnair» станет первой авиакомпанией в мире, которая запустит оплату через платежную систему Alipay на борту своего рейса Хельсинки-Шанхай с 27 января 2017 ...
Сотрудник департамента денежного обращения ЦБ Узбекистана Фахриддин Бобоев сообщил, Центробанк предпринимает ряд мер по урегулированию на сегодняшний день пр...
В новогодние праздники крымчане установили рекорд по объемам безналичных расчетов в сети терминалов и банкоматов Российского национального коммерческо...
В Детском клиническом консультативно-диагностическом центре города Кирова внедрены современные информационные технологии.
Терминальное устройство включает ряд основных компонентов, одним из которых выступает диспенсер наличных купюр. Обязательные требования, предъявляемые к данн...
Технологии обработки багажа пассажиров авиакомпаний за последние 10 лет развивались стремительными темпами, позволяя авиакомпаниям экономить значительные сре...
Технологии обработки багажа пассажиров авиакомпаний за последние 10 лет развивались стремительными темпами, позволяя авиакомпаниям экономить значительные сре...
Некоммерческая австралийская организация «Surf Life Saving Australia» (SLSA), которая проводит образовательную и аварийно-спасательная работу на пляжах Австр...
На дизайн-заводе «Флакон» появился необычный вендинговый автомат, который вместо снеков и газированных напитков продает носки.
Компания Intel на проходящей в Лас-Вегасе выставке выставки CES 2017 представила решение для IoT устройств, информационных киосков, digital signage экранов и...
Сбербанк может в будущем создать отдельное подразделение для работы с роботами и их финансового обслуживания, об этом рассказал на лекции «Погружение в блокч...