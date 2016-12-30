Поставщики

Американский ритейлер Walmart намерен урегулировать претензии со стороны инвалидов, которые обратились в суд с исковыми требованиями. По их мнению, установле...
По прогнозам консалтинговой компании «Allied Market Research» рынок мобильных платежей покажет среднегодовые темпы роста на уровне 33,4% в период с 2016 по 2...
Клиенты саудовского банка "AL Rajhi Bank" теперь могут безопасно печатать дебетовые карты в терминалах самообслуживания с помощью биометрической ау...
В новогодние праздники крымчане установили рекорд по объемам безналичных расчетов в сети терминалов и банкоматов Российского национального коммерческо...
Программа по масштабному оборудованию почтовых отделений по всей стране была начата в декабре 2016 года. Тогда было установлено 150 систем электронной очеред...
Компания Smart Engines представила бесплатное iOS-приложение, которое демонстрирует возможности технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDRe...
Министерство туризма Керала установит в этом году киоски виртуальной реальности в крупных индийских аэропортах.
В администрации Пензы глава города Виктор Кувайцев провел встречу с руководителем ООО «СМУВ» Ярославом Гамзиковым, для обсуждения вопроса создания автоматизи...
Samsung, инновационный лидер в области потребительской электроники, мобильных устройств и корпоративных решений, представил совместный проект с компанией «iQ...
В Московском аэропорту Домодедово установили торговый автомат по продаже космического питания.
Компания Intel на проходящей в Лас-Вегасе выставке выставки CES 2017 представила решение для IoT устройств, информационных киосков, digital signage экранов и...
В Китае в городе Нанкин прошли финальные тесты первой в мире роботизированной парковки.