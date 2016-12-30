Поставщики

20 Января
103

Программное обеспечение

Smart Engines выпустила iOS-приложение для распознавания идентификационных документов

20 Января
1531

Банки и банкоматы

Клиенты саудовского банка могут печатать банковские карты самостоятельно в терминалах самообслуживания

20 Января
97

Транспорт

Станции автоматизированного велопроката могут открыться в Пензе

19 Января
247

Оборудование

Объем мирового рынка биометрических сенсоров вырастет до $1,5 млрд к 2022 году

19 Января
175

Роботы

В Китае тестируют первую в мире роботизированную парковку

18 Января
186

Устройства самообслуживания

Киоски виртуальной реальности для туристов установят в аэропортах Индии

19 Января
231

Банки и банкоматы

В Испании можно будет купить и продать Bitcoin в семи тысячах банкоматов

18 Января
246

Платежные системы

Мировой рынок мобильных платежей может достигнуть $3,388 млрд к 2022 году

18 Января
348

Аналитика и статистика

В Америке сосредоточены 73% всех биткоин банкоматов в мире

18 Января
202

Платежные терминалы

Жители Крыма на праздниках сняли в банкоматах РНКБ 1,52 млрд рублей

18 Января
208

Вендинг

Вендинг автомат с космическим питанием установлен в аэропорту Домодедово

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Новости

​Распродажа POS-мониторов ET1517L
11 Января
​Глобальное обновление линейки депозитных машин TouchPlat
11 Января
Предпроцессинг представил отчет о 2-й блокчейн и биткоин конференции Blockchain & Bitcoin Conference Russia
10 Января
Smart Engines и SMTDP Tech представят решение по распознаванию документов и выявлению подделок
9 Января
В системе процессинга Предпроцессинг подключен доступный купюроприемник BV-20
7 Января

Ритейл

Последнее
Американские инвалиды жалуются на кассовое оборудование ритейлера Walmart
17 Января, 12:45
254

Американские инвалиды жалуются на кассовое оборудование ритейлера Walmart

Американский ритейлер Walmart намерен урегулировать претензии со стороны инвалидов, которые обратились в суд с исковыми требованиями. По их мнению, установле...

Платежные системы

Последнее
Мировой рынок мобильных платежей может достигнуть $3,388 млрд к 2022 году
18 Января, 11:59
246

Мировой рынок мобильных платежей может достигнуть $3,388 млрд к 2022 году

По прогнозам консалтинговой компании «Allied Market Research» рынок мобильных платежей покажет среднегодовые темпы роста на уровне 33,4% в период с 2016 по 2...

Банки и банкоматы

Последнее
Клиенты саудовского банка могут печатать банковские карты самостоятельно в терминалах самообслуживания
20 Января, 09:21
1531

Клиенты саудовского банка могут печатать банковские карты самостоятельно в терминалах самообслуживания

Клиенты саудовского банка "AL Rajhi Bank" теперь могут безопасно печатать дебетовые карты в терминалах самообслуживания с помощью биометрической ау...

Платежные терминалы

Последнее
Жители Крыма на праздниках сняли в банкоматах РНКБ 1,52 млрд рублей
18 Января, 00:07
202

Жители Крыма на праздниках сняли в банкоматах РНКБ 1,52 млрд рублей

В новогодние праздники крымчане установили рекорд по объемам безналичных расчетов в сети терминалов и банкоматов Российского на­ци­о­наль­ного ком­мер­чес­ко...

Сенсорные киоски

Последнее
Почта России установит в 2017 году 1350 терминалов электронной очереди
17 Января, 16:04
294

Почта России установит в 2017 году 1350 терминалов электронной очереди

Программа по масштабному оборудованию почтовых отделений по всей стране была начата в декабре 2016 года. Тогда было установлено 150 систем электронной очеред...

Программное обеспечение

Последнее
Smart Engines выпустила iOS-приложение для распознавания идентификационных документов
20 Января, 11:41
103

Smart Engines выпустила iOS-приложение для распознавания идентификационных документов

Компания Smart Engines представила бесплатное iOS-приложение, которое демонстрирует возможности технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDRe...

Устройства самообслуживания

Последнее
Киоски виртуальной реальности для туристов установят в аэропортах Индии
18 Января, 23:13
186

Киоски виртуальной реальности для туристов установят в аэропортах Индии

Министерство туризма Керала установит в этом году киоски виртуальной реальности в крупных индийских аэропортах.

Транспорт

Последнее
Станции автоматизированного велопроката могут открыться в Пензе
20 Января, 08:39
97

Станции автоматизированного велопроката могут открыться в Пензе

В администрации Пензы глава города Виктор Кувайцев провел встречу с руководителем ООО «СМУВ» Ярославом Гамзиковым, для обсуждения вопроса создания автоматизи...

Digital signage

Последнее
Киоски самообслуживания могут стать новым каналом продаж и рекламы для компании Samsung
16 Января, 00:10
298

Киоски самообслуживания могут стать новым каналом продаж и рекламы для компании Samsung

Samsung, инновационный лидер в области потребительской электроники, мобильных устройств и корпоративных решений, представил совместный проект с компанией «iQ...

Вендинг

Последнее
Вендинг автомат с космическим питанием установлен в аэропорту Домодедово
18 Января, 00:01
208

Вендинг автомат с космическим питанием установлен в аэропорту Домодедово

В Московском аэропорту Домодедово установили торговый автомат по продаже космического питания.

Iot

Последнее
Intel анонсировал микрокомпьютеры для инфокиосков, digital signage, вендинг и IoT устройств
10 Января, 00:24
384

Intel анонсировал микрокомпьютеры для инфокиосков, digital signage, вендинг и IoT устройств

Компания Intel на проходящей в Лас-Вегасе выставке выставки CES 2017 представила решение для IoT устройств, информационных киосков, digital signage экранов и...

Роботы

Последнее
В Китае тестируют первую в мире роботизированную парковку
19 Января, 08:36
175

В Китае тестируют первую в мире роботизированную парковку

В Китае в городе Нанкин прошли финальные тесты первой в мире роботизированной парковки.