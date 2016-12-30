Поставщики

При высоких темпах экономического роста, общее использование наличных денежных средств, как ожидают аналитики PYMNTS.com, увеличится до $3,5 трлн к 2020 году...
NPS - одно из первых терминальных ПО, в котором реализована поддержка фискальных регистраторов нового типа в соответствии с требованиями федерального закона ...
Сотрудник департамента денежного обращения ЦБ Узбекистана Фахриддин Бобоев сообщил, Центробанк предпринимает ряд мер по урегулированию на сегодняшний день пр...
В новогодние праздники крымчане установили рекорд по объемам безналичных расчетов в сети терминалов и банкоматов Российского национального коммерческо...
При поддержке Правительства Севастополя Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого была автоматизирована с помощью библиотечной системы самообслужива...
NPS - одно из первых терминальных ПО, в котором реализована поддержка фискальных регистраторов нового типа в соответствии с требованиями федерального закона ...
Терминалы самообслуживания для безопасной зарядки мобильных телефонов и электронных гаджетов были установлены Куйбышевской дирекции железнодорожных вокзалов ...
Городские власти Новороссийска намерены внедрить систему платных парковок, которые уже зарекомендовали себя в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других к...
Некоммерческая австралийская организация «Surf Life Saving Australia» (SLSA), которая проводит образовательную и аварийно-спасательная работу на пляжах Австр...
Американский стартап «Cafe X» запускает в торговом центре «Metreon» в Сан-Франциско роботизированный кофе киоск. Клиенты могут самостоятельно с помощью мобил...
Бостонская консалтинговая группа (Boston Consulting Group) представила свой анализ и прогнозы рынка Интернета вещей (IoT). Аналитики прогнозируют, что к 2020...
Американский стартап «Cafe X» запускает в торговом центре «Metreon» в Сан-Франциско роботизированный кофе киоск. Клиенты могут самостоятельно с помощью мобил...