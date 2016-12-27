Поставщики

Samsung, инновационный лидер в области потребительской электроники, мобильных устройств и корпоративных решений, представил совместный проект с компанией «iQ...
В следующем году согласно плану деятельности управления Роскомнадзора по ЦФО будут осуществлены плановые проверки Сбербанка, сотовых операторов «МегаФона», «...
К 2020 году в Индии могут полностью исчезнуть банкоматы. Индийский власти реализовывать программу по переходу на безналичные расчеты. Первыми шагами властей ...
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев: «Полицейские задержали пятерых приезжих из Закавказья по подозрению в хищении...
Госкорпорация «Росатом» представила свои технологии и проекты на VIII Международном экономическом форуме Vibrant Gujarat Global Summit («Энергичный Гуджарат»...
Эксперты по информационной безопасности компании «FireEye» обнаружили модифицированный зловред Ploutus-D, который может быть использован для атак на банкомат...
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, являющаяся крупнейшим культурным и просветительским центром на Алтае, успешно завершила...
Краснодарские власти провели статистический анализ оплаты муниципальных парковок и приняли решение о переходе на безналичную оплату с 1 марта 2017 года.
Samsung, инновационный лидер в области потребительской электроники, мобильных устройств и корпоративных решений, представил совместный проект с компанией «iQ...
Консалтинговая компания «Berg Insight» представила анализ мирового рынка телеметрии и безналичной оплаты для вендинг автоматов.
Компания Intel на проходящей в Лас-Вегасе выставке выставки CES 2017 представила решение для IoT устройств, информационных киосков, digital signage экранов и...
В Дубае открылась первая роботизированная смарт аптека, которая автоматически выдает выписанные врачом лекарственные препараты. Установленный в больнице Раши...