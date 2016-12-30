Поставщики

Американский ритейлер «Wal-Mart» входит в автомобильный бизнес, установив в своих супермаркетах в США сенсорные киоски по продаже автомобилей, которые работа...
Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу разместило уведомление о начале процесса реорганизации в форме присоединения к Киви Банку...
Сотрудник департамента денежного обращения ЦБ Узбекистана Фахриддин Бобоев сообщил, Центробанк предпринимает ряд мер по урегулированию на сегодняшний день пр...
В новогодние праздники крымчане установили рекорд по объемам безналичных расчетов в сети терминалов и банкоматов Российского национального коммерческо...
В Нью-Йорке стартовала программа по модернизации интерактивных киосков в городском метрополитене. Уличные киоски, которые начали активно появляться на тротуа...
Терминальное устройство включает ряд основных компонентов, одним из которых выступает диспенсер наличных купюр. Обязательные требования, предъявляемые к данн...
Роскомнадзор разрабатывает законопроект, согласно которому мобильные операторы связи смогут заключать договоры с абонентами при помощи автоматизированных уст...
В Нью-Йорке стартовала программа по модернизации интерактивных киосков в городском метрополитене. Уличные киоски, которые начали активно появляться на тротуа...
Некоммерческая австралийская организация «Surf Life Saving Australia» (SLSA), которая проводит образовательную и аварийно-спасательная работу на пляжах Австр...
Уже летом текущего года на транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца (МЦК) будут установлены первые вендинговые автоматы по продаже горя...
Компания Intel на проходящей в Лас-Вегасе выставке выставки CES 2017 представила решение для IoT устройств, информационных киосков, digital signage экранов и...
Сбербанк полтора года назад тестировал технологию доставки пластиковых карт дронами, по итогам которого банк признал их использование пока невозможным.