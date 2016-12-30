Поставщики

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Сенсорные киоски

Крым получил первую автоматизированную библиотечную систему самообслуживания

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Устройства самообслуживания

Ж/д вокзалы Самары и Саранска оборудовали терминалами для зарядки телефонов

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Вендинг

Роботизированный кофе киоск открывается в Сан-Франциско

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Паркоматы

Паркоматы появятся на улицах Новороссийска

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Iot

Рынок Интернета Вещей достигнет $267 млрд к 2020 году

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Государственный сектор

Биометрические идентификационные киоски установят в трех американских аэропортах

Вчера
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Сенсорные киоски

Информационные медицинские киоски установили в Карачаево-Черкесской республиканской клинической больнице

30 Января
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Вендинг

McDonald's протестирует в Бостоне уникальный БигМак автомат

30 Января
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Платежные системы

NPS реализовал поддержку on-line фискальных регистраторов

30 Января
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Ритейл

В Америке ближайшие годы могут стать переломными для наличных денег

30 Января
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Устройства самообслуживания

Австралийские аэропорты внедрят новую биометрическую систему проверки пассажиров к 2020 году

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Сенсорные Системы: новый IDS монитор уже в продаже!
23 Января
Smart Engines выпустила iOS-приложение для распознавания идентификационных документов
20 Января
​Распродажа POS-мониторов ET1517L
11 Января
​Глобальное обновление линейки депозитных машин TouchPlat
11 Января
Предпроцессинг представил отчет о 2-й блокчейн и биткоин конференции Blockchain & Bitcoin Conference Russia
10 Января

Ритейл

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В Америке ближайшие годы могут стать переломными для наличных денег
30 Января, 11:07
181

В Америке ближайшие годы могут стать переломными для наличных денег

При высоких темпах экономического роста, общее использование наличных денежных средств, как ожидают аналитики PYMNTS.com, увеличится до $3,5 трлн к 2020 году...

Платежные системы

Последнее
NPS реализовал поддержку on-line фискальных регистраторов
30 Января, 14:15
181

NPS реализовал поддержку on-line фискальных регистраторов

NPS - одно из первых терминальных ПО, в котором реализована поддержка фискальных регистраторов нового типа в соответствии с требованиями федерального закона ...

Банки и банкоматы

Последнее
ЦБ Узбекистана планирует закупить 1000 банкоматов и 2000 информационных киосков в 2017 году
26 Января, 02:43
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ЦБ Узбекистана планирует закупить 1000 банкоматов и 2000 информационных киосков в 2017 году

Сотрудник департамента денежного обращения ЦБ Узбекистана Фахриддин Бобоев сообщил, Центробанк предпринимает ряд мер по урегулированию на сегодняшний день пр...

Платежные терминалы

Последнее
Жители Крыма на праздниках сняли в банкоматах РНКБ 1,52 млрд рублей
18 Января, 00:07
345

Жители Крыма на праздниках сняли в банкоматах РНКБ 1,52 млрд рублей

В новогодние праздники крымчане установили рекорд по объемам безналичных расчетов в сети терминалов и банкоматов Российского на­ци­о­наль­ного ком­мер­чес­ко...

Сенсорные киоски

Последнее
Крым получил первую автоматизированную библиотечную систему самообслуживания
1 Февраля, 17:06
61

Крым получил первую автоматизированную библиотечную систему самообслуживания

При поддержке Правительства Севастополя Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого была автоматизирована с помощью библиотечной системы самообслужива...

Программное обеспечение

Последнее
NPS реализовал поддержку on-line фискальных регистраторов
30 Января, 14:15
181

NPS реализовал поддержку on-line фискальных регистраторов

NPS - одно из первых терминальных ПО, в котором реализована поддержка фискальных регистраторов нового типа в соответствии с требованиями федерального закона ...

Устройства самообслуживания

Последнее
Ж/д вокзалы Самары и Саранска оборудовали терминалами для зарядки телефонов
1 Февраля, 16:06
69

Ж/д вокзалы Самары и Саранска оборудовали терминалами для зарядки телефонов

Терминалы самообслуживания для безопасной зарядки мобильных телефонов и электронных гаджетов были установлены Куйбышевской дирекции железнодорожных вокзалов ...

Транспорт

Последнее
Паркоматы появятся на улицах Новороссийска
1 Февраля, 07:54
55

Паркоматы появятся на улицах Новороссийска

Городские власти Новороссийска намерены внедрить систему платных парковок, которые уже зарекомендовали себя в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других к...

Digital signage

Последнее
В Австралии установили digital экраны с возможность безналичных пожертвований
25 Января, 15:40
303

В Австралии установили digital экраны с возможность безналичных пожертвований

Некоммерческая австралийская организация «Surf Life Saving Australia» (SLSA), которая проводит образовательную и аварийно-спасательная работу на пляжах Австр...

Вендинг

Последнее
Роботизированный кофе киоск открывается в Сан-Франциско
1 Февраля, 00:15
82

Роботизированный кофе киоск открывается в Сан-Франциско

Американский стартап «Cafe X» запускает в торговом центре «Metreon» в Сан-Франциско роботизированный кофе киоск. Клиенты могут самостоятельно с помощью мобил...

Iot

Последнее
Рынок Интернета Вещей достигнет $267 млрд к 2020 году
31 Января, 09:57
141

Рынок Интернета Вещей достигнет $267 млрд к 2020 году

Бостонская консалтинговая группа (Boston Consulting Group) представила свой анализ и прогнозы рынка Интернета вещей (IoT). Аналитики прогнозируют, что к 2020...

Роботы

Последнее
Роботизированный кофе киоск открывается в Сан-Франциско
1 Февраля, 00:15
82

Роботизированный кофе киоск открывается в Сан-Франциско

Американский стартап «Cafe X» запускает в торговом центре «Metreon» в Сан-Франциско роботизированный кофе киоск. Клиенты могут самостоятельно с помощью мобил...