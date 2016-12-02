Поставщики

30 Декабря 2016
136

Устройства самообслуживания

Мировой рынок киосков самообслуживания для аэропортов может достигнуть $ 815,1 млн к 2022 году

30 Декабря 2016
126

Платежные системы

Роскомнадзор в 2017 году проверит QIWI на предмет соблюдения закона о персональных данных

30 Декабря 2016
98

Платежные терминалы

В Москве задержаны подозреваемые в хищении платежных терминалов

30 Декабря 2016
132

Транспорт

Мобильные киоски саморегистрации пассажиров внедрили в Аэропорту Окленда в Новой Зеландии

29 Декабря 2016
118

Вендинг

Вендинг автомат бесплатно раздает щелочную воду в обмен на сообщения в социальных сетях

29 Декабря 2016
151

Платежные системы

Платежная система Payberry стала официальным партнером сетевого издания KIOSKSOFT.RU

29 Декабря 2016
197

Устройства самообслуживания

Интерактивный киоск AVATAR поможет пограничникам выявлять туристов с лживыми мотивами въезда в страну

29 Декабря 2016
269

Роботы

Российские промо роботы будут поставляться в Чили и Испанию

28 Декабря 2016
226

Платежные терминалы

Платежный терминал для оплаты школьного питания установили в гимназии искусств в Сыктывкаре

28 Декабря 2016
259

Платежные терминалы

Платежные терминалы установят в ЦОК «МОЭСК»

28 Декабря 2016
189

Платежные терминалы

Платежные терминалы челябинского провайдера «Интерсвязь» модернизируют для приема бесконтактных платежей

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Новости

Система платежей «Quickpay» поздравляет партнеров и клиентов с наступающими праздниками!
30 Декабря 2016
Новый терминальный интерфейс Payberry
26 Декабря 2016
Новая модель сейфа I класса успешно прошла сертификацию
23 Декабря 2016
Киоски SMART TABLE — новый стандарт интерактивных устройств
23 Декабря 2016
Компания «Сенсорные Системы» предлагает новые сенсорные киоски ELO-LINE 2794
23 Декабря 2016

Ритейл

Последнее
Кассы самостоятельной оплаты появились в новом гипермаркете «Наша Радуга» в Белгородской области
27 Декабря 2016, 09:40
279

Кассы самостоятельной оплаты появились в новом гипермаркете «Наша Радуга» в Белгородской области

Крупнейшая розничная сеть «АШАН Ритейл Россия», входящая в российское подразделение «Auchan Retail», 24 декабря 2016 года открыла новый гипермаркет «Наша Рад...

Платежные системы

Последнее
Роскомнадзор в 2017 году проверит QIWI на предмет соблюдения закона о персональных данных
30 Декабря 2016, 13:00
126

Роскомнадзор в 2017 году проверит QIWI на предмет соблюдения закона о персональных данных

В следующем году согласно плану деятельности управления Роскомнадзора по ЦФО будут осуществлены плановые проверки Сбербанка, сотовых операторов «МегаФона», «...

Банки и банкоматы

Последнее
Инфраструктура сети устройств самообслуживания банка «Восточный» переведена на облачную платформу
27 Декабря 2016, 14:13
256

Инфраструктура сети устройств самообслуживания банка «Восточный» переведена на облачную платформу

ГК ЦФТ завершила перевод инфраструктуры устройств самообслуживания банка «Восточный» под централизованное управление облачной платформы SaaS-сервиса «Управле...

Платежные терминалы

Последнее
В Москве задержаны подозреваемые в хищении платежных терминалов
30 Декабря 2016, 13:33
98

В Москве задержаны подозреваемые в хищении платежных терминалов

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев: «Полицейские задержали пятерых приезжих из Закавказья по подозрению в хищении...

Сенсорные киоски

Последнее
Baidu и KFC открыли новый смарт-ресторан с системой распознавания лиц
26 Декабря 2016, 00:02
371

Baidu и KFC открыли новый смарт-ресторан с системой распознавания лиц

Китайский поисковый гигант Baidu в сотрудничестве с фаст-фуд сетью KFC открыли в Пекине новый «умный ресторан», который использует в интерактивных киосках си...

Программное обеспечение

Последнее
Инфраструктура сети устройств самообслуживания банка «Восточный» переведена на облачную платформу
27 Декабря 2016, 14:13
256

Инфраструктура сети устройств самообслуживания банка «Восточный» переведена на облачную платформу

ГК ЦФТ завершила перевод инфраструктуры устройств самообслуживания банка «Восточный» под централизованное управление облачной платформы SaaS-сервиса «Управле...

Устройства самообслуживания

Последнее
Мировой рынок киосков самообслуживания для аэропортов может достигнуть $ 815,1 млн к 2022 году
30 Декабря 2016, 01:11
136

Мировой рынок киосков самообслуживания для аэропортов может достигнуть $ 815,1 млн к 2022 году

По прогнозам аналитиков глобальный рынок киосков самообслуживания для аэропортов будет расти среднегодовыми темпами на уровне 16,1% в период с 2015 по 2022 г...

Транспорт

Последнее
Мобильные киоски саморегистрации пассажиров внедрили в Аэропорту Окленда в Новой Зеландии
30 Декабря 2016, 00:19
132

Мобильные киоски саморегистрации пассажиров внедрили в Аэропорту Окленда в Новой Зеландии

Международный новозеландский аэропорт Окленда расширил свою инфраструктуру с помощью автономных мобильных киосков самостоятельной регистрации пассажиров, ожи...

Digital signage

Последнее
M&M
19 Декабря 2016, 10:46
484

M&M's представил в Лондоне анимированный digital signage проект

В Лондоне бренд M&M's представил анимационную 3D digital signage проекцию в витрине магазина на Leicester Square. В проекте использовалась привлекающая в...

Вендинг

Последнее
Вендинг автомат бесплатно раздает щелочную воду в обмен на сообщения в социальных сетях
29 Декабря 2016, 23:44
118

Вендинг автомат бесплатно раздает щелочную воду в обмен на сообщения в социальных сетях

Американская компания «Aguavida Premium Water» из Лос-Анжелеса, установила вендинг автомат по розливу щелочной воды в обмен на твитт или пост в Facebook.

Iot

Последнее
ABI Research: количество подключенных вендинг автоматов достигнет 24 млн к 2021 году
27 Декабря 2016, 00:02
271

ABI Research: количество подключенных вендинг автоматов достигнет 24 млн к 2021 году

По данным консалтинговой компании «ABI Research» к концу 2016 году количество подключенных вендинг автоматов составит более 10 миллионов единиц, и по прогноз...

Роботы

Последнее
Российские промо роботы будут поставляться в Чили и Испанию
29 Декабря 2016, 00:01
269

Российские промо роботы будут поставляться в Чили и Испанию

Пермский производитель роботов «Promobot» заключил контракты на поставку Проботов версий V2 и V3 с зарубежными компаниями из Чили и Испании.