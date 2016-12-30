Поставщики

27 Января
147

Вендинг

В Москве на пересадочных узлах МЦК установят 88 вендинг автоматов

27 Января
154

Роботы

Сбербанк тестировал систему доставки пластиковых карт дронами

27 Января
117

Законодательство

Сим-карты могут разрешить продавать через автоматизированные устройства и интернет

27 Января
118

Платежные системы

НКО «Рапида» будет присоединена к Киви Банку

27 Января
144

Платежные системы

MoneyGram продан финансовому подразделению компании Alibaba за $880 млн

27 Января
111

Сенсорные киоски

Метрополитен Нью-Йорка обновляет интерактивные информационные киоски для пассажиров

26 Января
192

Устройства самообслуживания

Автоматизированные системы сдачи багажа сэкономили авиаотрасли $22 млрд за 9 лет

26 Января
296

Банки и банкоматы

ЦБ Узбекистана планирует закупить 1000 банкоматов и 2000 информационных киосков в 2017 году

26 Января
258

Вендинг

В Москве появился первый вендинг автомат Socks Box по продаже носков

25 Января
212

Digital signage

В Австралии установили digital экраны с возможность безналичных пожертвований

25 Января
203

Платежные системы

Авиакомпания Finnair внедряет на борту рейса Шанхай-Хельсинки оплату с помощью Alipay

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Новости

Сенсорные Системы: новый IDS монитор уже в продаже!
23 Января
Smart Engines выпустила iOS-приложение для распознавания идентификационных документов
20 Января
​Распродажа POS-мониторов ET1517L
11 Января
​Глобальное обновление линейки депозитных машин TouchPlat
11 Января
Предпроцессинг представил отчет о 2-й блокчейн и биткоин конференции Blockchain & Bitcoin Conference Russia
10 Января

Ритейл

Последнее
Ритейлер Wal-Mart совместно с платформой CarSaver установят киоски с предложениями о продаже машин
25 Января, 00:04
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Ритейлер Wal-Mart совместно с платформой CarSaver установят киоски с предложениями о продаже машин

Американский ритейлер «Wal-Mart» входит в автомобильный бизнес, установив в своих супермаркетах в США сенсорные киоски по продаже автомобилей, которые работа...

Платежные системы

Последнее
НКО «Рапида» будет присоединена к Киви Банку
27 Января, 17:56
118

НКО «Рапида» будет присоединена к Киви Банку

Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу разместило уведомление о начале процесса реорганизации в форме присоединения к Киви Банку...

Банки и банкоматы

Последнее
ЦБ Узбекистана планирует закупить 1000 банкоматов и 2000 информационных киосков в 2017 году
26 Января, 02:43
296

ЦБ Узбекистана планирует закупить 1000 банкоматов и 2000 информационных киосков в 2017 году

Сотрудник департамента денежного обращения ЦБ Узбекистана Фахриддин Бобоев сообщил, Центробанк предпринимает ряд мер по урегулированию на сегодняшний день пр...

Платежные терминалы

Последнее
Жители Крыма на праздниках сняли в банкоматах РНКБ 1,52 млрд рублей
18 Января, 00:07
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Жители Крыма на праздниках сняли в банкоматах РНКБ 1,52 млрд рублей

В новогодние праздники крымчане установили рекорд по объемам безналичных расчетов в сети терминалов и банкоматов Российского на­ци­о­наль­ного ком­мер­чес­ко...

Сенсорные киоски

Последнее
Метрополитен Нью-Йорка обновляет интерактивные информационные киоски для пассажиров
27 Января, 00:31
111

Метрополитен Нью-Йорка обновляет интерактивные информационные киоски для пассажиров

В Нью-Йорке стартовала программа по модернизации интерактивных киосков в городском метрополитене. Уличные киоски, которые начали активно появляться на тротуа...

Программное обеспечение

Последнее
Интеграция всей линейки диспенсеров наличности Puloon LCDM в устройствах на базе Pay-logic
23 Января, 11:00
216

Интеграция всей линейки диспенсеров наличности Puloon LCDM в устройствах на базе Pay-logic

Терминальное устройство включает ряд основных компонентов, одним из которых выступает диспенсер наличных купюр. Обязательные требования, предъявляемые к данн...

Устройства самообслуживания

Последнее
Сим-карты могут разрешить продавать через автоматизированные устройства и интернет
27 Января, 17:05
117

Сим-карты могут разрешить продавать через автоматизированные устройства и интернет

Роскомнадзор разрабатывает законопроект, согласно которому мобильные операторы связи смогут заключать договоры с абонентами при помощи автоматизированных уст...

Транспорт

Последнее
Метрополитен Нью-Йорка обновляет интерактивные информационные киоски для пассажиров
27 Января, 00:31
111

Метрополитен Нью-Йорка обновляет интерактивные информационные киоски для пассажиров

В Нью-Йорке стартовала программа по модернизации интерактивных киосков в городском метрополитене. Уличные киоски, которые начали активно появляться на тротуа...

Digital signage

Последнее
В Австралии установили digital экраны с возможность безналичных пожертвований
25 Января, 15:40
212

В Австралии установили digital экраны с возможность безналичных пожертвований

Некоммерческая австралийская организация «Surf Life Saving Australia» (SLSA), которая проводит образовательную и аварийно-спасательная работу на пляжах Австр...

Вендинг

Последнее
В Москве на пересадочных узлах МЦК установят 88 вендинг автоматов
27 Января, 15:45
147

В Москве на пересадочных узлах МЦК установят 88 вендинг автоматов

Уже летом текущего года на транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца (МЦК) будут установлены первые вендинговые автоматы по продаже горя...

Iot

Последнее
Intel анонсировал микрокомпьютеры для инфокиосков, digital signage, вендинг и IoT устройств
10 Января, 00:24
424

Intel анонсировал микрокомпьютеры для инфокиосков, digital signage, вендинг и IoT устройств

Компания Intel на проходящей в Лас-Вегасе выставке выставки CES 2017 представила решение для IoT устройств, информационных киосков, digital signage экранов и...

Роботы

Последнее
Сбербанк тестировал систему доставки пластиковых карт дронами
27 Января, 17:33
154

Сбербанк тестировал систему доставки пластиковых карт дронами

Сбербанк полтора года назад тестировал технологию доставки пластиковых карт дронами, по итогам которого банк признал их использование пока невозможным.